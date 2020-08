Covid, nel Vallo di Diano chiusi tre uffici postali

Sono tre gli uffici postali chiusi nel comprensorio del Vallo di Diano dopo che un impiegato dell’ufficio di Monte San Giacomo è risultato positivo (leggi qui).

Oltre a questo sportello, off limits anche quelli di Montesano sulla Marcellana e Sala Consilina. In quest’ultimo caso chiusura precauzionale di quello in località Trinità.

Il provvedimento si è reso necessario poiché alcuni dipendenti di Poste Italiane per raggiungere la loro sede viaggiavano con l’impiegato risultato positivo al coronavirus.

Tutti i suoi contatti sono stati già messi in quarantena e per loro è stato disposto il tampone, così come per gli altri soggetti con cui è entrato in relazione.