Impiegato delle poste positivo al covid: ufficio chiuso a Monte San Giacomo

Un impiegato delle poste di Monte San Giacomo è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, salernitano, è in isolamento. È stato necessario chiudere lo sportello del piccolo comune del Vallo di Diano. Già sono stati messe in quarantena le persone che hanno avuto contatti stretti con l’impiegato e i colleghi che viaggiavano e lavoravano con lui.

Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che la situazione è sotto controllo.

Intanto è stato chiuso anche l’ufficio postale di Montesano sulla Marcellana perché uno degli impiegati viaggiava con l’impiegato di Salerno in servizio a Monte San Giacomo. Anche lui è ora in quarantena in attesa di tampone; non ha avuto contatti con il pubblico.