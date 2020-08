Polisportiva Santa Maria: test di lusso per i giallorossi

Nel torneo d’Eccellenza, nelle giornata di mercoledi, è stato reso noto l’organico che comporrà i tre gironi di campionato. Nelle scorse ore, poi, è giunta l’ufficialità sui quattordici gruppi che daranno vita alla Coppa Italia di categoria. Fresca vincitrice del massimo torneo dilettantistico regionale, con l’Afragolese, è la Polisportiva Santa Maria. La società giallorossa continua, in quel di San Gregorio Magno, il suo ritiro in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie D. La stagione di quarta serie prederà il via il 20 settembre con il primo turno di Coppa, seguito una settimana dopo dallo start dei campionati.

Polisportiva Santa Maria a lavoro a San Gregorio

La formazione, cara alle famiglie Tavassi e Carrano, guidata da Gianluca Esposito è a lavoro dal giorno 20 in quel di San Gregorio Magno. Tre gli allenamenti congiunti disputati sin ora, con successi contro Gregoriana, Team Sport Management e Massafra. Dopo il rinvio del test contro la Gelbison, arrivata ieri, la squadra giallorossa ha annunciato una nuova amichevole di rilievo contro un club professionistico. Già lo scorso anno i cilentani, che nel 2017-2018 giocavano in Promozione, affrontarono in amichevole la Juve Stabia, che militò nel recente torneo di Serie B.

Gli avversari dei giallorossi del Cilento

Saranno i pugliesi del Monopoli, in quel di San Gregorio Magno, gli avversari della Polisportiva Santa Maria alla loro prima volta in Serie D. Il test, in programma domani alle ore 17:00, si terrà a porte chiuse per le restrizioni note e ferree degli ultimi mesi. La società di terza serie è allenata dall’ex calciatore Giuseppe Scienza, centrocampista che in massima serie indossò le casacche di Reggiana, Torino e Piacenza. I biancoverdi, presieduti da Onofrio Lopez, disputano il campionati di Serie C, in maniera consecutiva, dalla stagione 2015-2016. Nello scorso campionato, trascinati dalle 17 reti del salernitano Giuseppe Fella, il Monopoli si piazzò al terzo posto dietro la corazzata Reggina e a 3 punti dal quotatissimo Bari.