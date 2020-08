Send an email

Eccellenza: tris di innesti per la Virtus, Buccino ripresa la preparazione

Sono già al lavoro, in attesa della ripresa deila stagione 2020-2021, Buccino Volcei e Virtus Cilento. I volceiani, sotto la guida del tecnico Mario Pietropinto, hanno ripreso ieri le atttività agonistiche. Prime fatiche anche per la Virtus che continua a muoversi sul mercato, puntellando la sua rosa.

Eccellenza, le ultime su Buccino e Virtus Cilento

Buccino

Nella giornata di ieri, tutti i tesserati del Buccino Volcei, dai calciatori allo staff, si sono sottoposti al test sierologico, eseguito dal Centro Analisi Napolitano. Prima doppia seduta di allenamento in questa preparazione per i ragazzi di mister Mario Pietropinto. I rossoneri replicano oggi, sempre con sedute di lavoro al mattino e al pomeriggio. Obiettivo farsi trovare pronti per il primo week-end di ottobre quando partirà il campionato d’Eccellenza.

Virtus Cilento

Ufficiale l’arrivo del talentuoso attaccante, classe ’93, Carmine Viciconte. L’esterno cilentano, con importanti trascorsi anche in Serie D, va ad arricchire ancora di più un reparto offensivo già importante. Arrivano dalla Gelbison per rafforzare il reparto difensivo e la rosa under i due giovani Giacomo Carrato, classe 2002, e Nello Greco, classe 2001. Due innesti di spessore che sposano il progetto Virtus Cilento, sempre alla ricerca di giovani del territorio cilentano da poter valorizzare al meglio. I due giocatori sono già a disposizione del tecnico Mimmo Castiello.