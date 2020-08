Eccellenza: annunci importanti per Calpazio e Virtus Cilento

Annunci importanti sono giunti nella tarda serata di ieri da due squadre che parteciperanno al prossimo torneo di Eccellenza. La Virtus Cilento ha reso noto il nome del suo nuovo presidente onorario, che sarà Giampaolo Greco. La Calpazio, invece, ha comunicato le modalità delle a ripresa delle attività agonostiche.

Eccellenza: gli annunci di Calpazio e Virtus CIlento

Virtus Cilento: Giampaolo Greco nuovo presidente onorario

Il presidente Carmelo Infante e tutta la dirigenza sono lieti di annunciare la figura di Giampaolo Greco come nuovo presidente onorario della Virtus Cilento. Da sempre nel mondo del calcio Giampaolo ha già avuto esperienza importanti con lo Sporting Casalvelino, il Velina e attualmente è Direttore Generale della Cilento Academy.

Le parole del presidente Carmelo Infante

“Con Giampaolo non troviamo solo una persona competente di calcio ma un amico che già in passato è stato un mio compagno di avventura. Siamo davvero felici di averlo da oggi nella nostra famiglia“.

Calpazio, ripartenza dietro l’angolo

I granata si ritroveranno domani alle ore 16:30 per le visite mediche di rito, mentre la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza avrà inizio lunedì 31 agosto con seduta convocata per ore 17:00. Il campo sportivo Mario Vecchio di Capaccio Scalo è il luogo prescelto dalla società per lo svolgimento delle sedute di allenamento. La truppa di Mister Massimo Marino sarà impiegata, nei primissimi giorni, nel consueto lavoro atletico, sotto la supervisione di Mister Giovanni Di Vece. La preparazione dei portieri sarà invece affidata a Mister Vincenzo Ferrara , che ritornerà a far parte dello staff tecnico.