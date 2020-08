Polisportiva Santa Maria: le voci di Maggio ed Esposito dopo il test di ieri

Send an email

Si è chiusa con l’allenamento congiunto, di ieri, con il Massafra la prima settimana di preparazione dei giallorossi nel ritiro di San Gregorio Magno. La Polisportiva Santa Maria, contro la formazione di Eccellenza pugliese, ha chiuso il test con il punteggio di 4 a 0 al termine di un’ottima prova. Soddisfatto il mister dei cilentani Gianluca Esposito, che ha vista inserita ulteriore benzina nelle gambe dei suoi calciatori. Nel corso della prima parte del match, è stato protagonista l’ariete Domenico Maggio, autore di due gol di pregevole fattura. Nel mezzo, poi, la rete del ghanese Tompte classe 1999, in gol anche sabato pomeriggio contro la compagine SV Sport Management. Nella seconda parte del test, invece, è andato a segno Pietro Dentice. Prossimo appuntamento mercoledì, alle ore 17:00 contro l’Equipe Campania, selezione di calciatori campani.

Polisportiva Santa Maria le dichiarazioni post gara

A parlare al termine della gara, con l’ufficio stampa giallorosso, sono stati Domenico Maggio, centravanti ex Gelbison reduce dall’annata al Nola, e il tecnico Esposito.

Domenico Maggio

“E’ stata una settimana positiva di lavoro. Nonostante i carichi effettuati abbiamo disputato buone prestazioni sin ora. Sui gol fa sempre piacere andare in rete ad un attaccante, è ovvio. Dobbiamo seguire le inidcazioni del tecnico, queste gare servono a trovarci in campo. La rosa si è rrinnovata molto ma si è amalgamata in poco tempo, sembra di conoscerci da tempo e questo ritiro ci sta aiutando a fare gruppo“.

Gianluca Esposito

“Il bilancio sulla prima settimana di ritiro è positiva. Stiamo lavorando bene, non guardo il risultato delle amichevoli, anche se fa sempre piacere vincere. Sono contento di quello che stiamo facendo, della voglia e della intensità che vedo nei singoli allenamenti. Importante ore è conoscersi meglio in campo, provare a mettere in pratica le soluzioni tattiche che ripetiamo nel quotidiano. Si inizia a intravedere qualcosa, la strada è lunga ma il percorso avviato è quello giusto”.