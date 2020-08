Polisportiva Santa Maria: annunciate le prime quattro amichevoli

Si avvicina la ripresa della stagione per le squadre di Serie D. Manca un mese, in pratica, al debutto in Coppa Italia, fissato per il 20 settembre. Tutte le squadre di quarta serie, in questi giorni, si stanno radunando e a breve disputeranno le prime amichevoli. Anche la Polisportiva Santa Maria, team alla prima volta in Serie D, si accinge a svolgere le prime sgambate dell’anno. Il sodalizio giallorosso, nella giornata odierna, ha annunciato le prime amichevoli che svolgerà in quel di San Gregorio.

Polisportiva Santa Maria: 4 i test in programma

Terzo giorno di lavoro per i giallorossi del Cilento nel ritiro di San Gregorio Magno. Agli ordini di mister Esposito e del suo staff tecnico, presso il Centro sportivo polivalente, i cilentani si stanno alternando tra lavoro fisico e sessioni con la palla. Intanto, la società ha ufficializzato una serie di allenamenti congiunti che si svolgeranno sempre presso la struttura sportiva di San Gregorio Magno.

Il programma delle amichevoli

La prima sgambata dell’anno è fissata per domani alle 17:30. I giallorossi affronteranno, guidati dal tecnico Gianluca Esposito, il San Gregorio, squadra locale che disputa il torneo di Prima Categoria. Dopo pochi giorni cilentani ancora in campo. Sabato, alle 17:00, sara la volta del SV Team, selezione di atleti della SV Sport Management. Dopo 24 ore la Polisportiva Santa Maria torna in campo, avversaria di turno, stavolta sarà, il Città di Massafra, squadra di Eccellenza Pugliese. L’ultimo test, invece, vedrà Capozzoli e compagni incrociare l’Equipe Campania, selezione di calciatori campani svincolati, il prossimo mercoledi.

I convocati

Tra i pali della Polisportiva Santa Maria confermati i due giovani Grieco Giovanni e Giletta Simone. In difesa presenti i nuovi arrivi Campanella Francesco, Pastore Gabriele, Mansi Davide e Romanelli Filippo. Spazio anche ai confermati Dentice Pietro, Konios Rafail, Paragano Davide oltre ai giovani Lambiase Alessandro, Migliarotti Mario e Citro Pietro. In mediana oltre agli innesti di Bozzaotre Vincenzo e Maio Antonio convocati i confermati Della Torre Lorenzo, Coulibaly Kassoum, Simonetti Francesco. Chiudono il pacchetto dei centrocampisti Funicello Claudio, Magno Oreste e Napolitano Matteo. In avanti i volti nuovi sono quelli di Maggio Domenico e Arcangelo Ragosta. Confermati, invece, Capozzoli Donato e D’Angolo Liberato con i giovani Di Mauro Marco e Silo Ariel