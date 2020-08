Oltre al mercato, sempre caldo in questo periodo, molte squadre del panorama dilettantistico stanno definendo, nella speranza di tornare in campo quanto prima, le date della preparazione estiva. Sede dei ritiri e ripresa degli allenamenti, quindi, vengono decisi dai vari club in questi giorni. La Serie D, con start fissato il 27 settembre, vedrà la prima stagionale il 20 con il prologo della Coppa Italia. In Promozione ed Eccellenza il campionato vedrà la sua prima nel week-end del 3-4 ottobre.

La Polisportiva Santa Maria, team cilentano, si appresta a disputare la sua prima annata in quarta serie. Il club giallorosso ripartirà sotto lo sguardo vigile affidato al tecnico nolano Gianluca Esposito. Definito per il team di Santa Maria di Castellabate, caro alle famiglie Tavassi e Carrano, tramite una nota ufficiale dove e quando ripartirà la prossima stagione dei cilentani.

Polisportiva Santa Maria: ritiro a San Gregorio Magno

La Polisportiva Santa Maria comincia a lavorare in vista della prossima stagione sportiva. Stagione che prenderà il via il 20 settembre con la Coppa Italia. I giallorossi si ritroveranno mercoledì 5 agosto, ore 16.30. Presso l’impianto “Antonio Carrano”, di Santa Maria di Castellabate, si riprende agli ordini di mister Esposito, per cominciare la prima parte di preparazione. Capozzoli e compagni lavoreranno al “Carrano” dal 5 al 13 agosto, a giorni alterni. Poi il ritiro vero e proprio che si svolgerà a San Gregorio Magno. I cilentani, infatti, si trasferiranno presso il Centro Sportivo Polifunzionale di San Gregorio Magno il 17 agosto dove resteranno fino al 30 agosto.