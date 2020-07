Polisportiva Santa Maria: conferma in mediana per la squadra di Esposito

La Polisportiva Santa Maria sta allestendo, per la prossima stagione, la rosa da consegnare nelle mani del neo-tecnico Gianluca Esposito. Il team cilentano si appresta a disputare il prossimo torneo di Serie D, dove sarà impegnata per la prima volta nella sua storia. Di questa mattina l’ufficialità, per il club caro alle famigle Tavassi e Carrano, della permanenza di Francesco Simonetti.

Simonetti ancora a Santa Maria di Castellabate

Rimarrà a nel Cilento, sponda giallorossa, Francesco Simonetti centrocampista al suo secondo anno alla Polisportiva Santa Maria. Il metronomo, punto fermo nello scacchiere di Egidio Pirozzi, farà parte della linea mediana in forza a Gianluca Esposito. Il classe 1991, originario di Palma Campania, ha vestito in precedenza le maglie di Messina, Milazzo, Torres, Isernia, Siracusa e Castrovillari.

Polisportiva Santa Maria tra arrivi e riconferme

Riconfermati, nei giorni scorsi erano stati Capozzoli, Dentice e Konios e i due portieri Grieco e Giletta. Resteranno a Santa Maria di Castellabate anche gli under Lorenzo Della Torre, Davide Paragano, Marco Di Mauro, Ariel Silo, Claudio Funicello e Oreste Magno. Definiti, poi, gli arrivi in attacco di Domenico Maggio ed Arcangelo Ragosta, mentre in mediana è arrivato Vincenzo Bozzaotre. Volti nuovi anche per il pacchetto arretrato che si affiderà alle prestazioni di Gabriele Pastore, Francesco Campanella, Davide Mansi e Filippo Romanelli.