Mercato dilettanti: movimenti in ingresso per Calpazio e Polisportiva Santa Maria

Non si fermano i movimenti in ingresso nel calcio mercato dei dilettanti. Molto attiva la Polisportiva Santa Maria, che ha annunciato la seconda ufficialità di mercato. Attiva anche la Calpazio, che si avvicina al prossimo torneo d’Eccellenza.

Mercato dilettanti: c’è Vincenzo Bozzaotre per il centrocampo della Polisportiva Santa Maria

Dopo l’approdo in giallorossoo di Filippo Romanelli, diffuso in mattinata, altro nuovo arrivo per il team cilentano. Vincenzo Bozzaotre, infatti, si è ufficialmente legato ai colori della Polisportiva Santa Maria. Il centrocampista, classe 2000, nonostante la giovane età, vanta esperienze importanti in D con le maglie di Sorrento e Savoia, dove ha giocato nell’ultima parte dello scorso campionato, prima della sospensione.

Polisportiva Santa Maria: si avvicina il primo stage per i giovani

Tutto pronto, ormai, per il primo stage tecnico-agonistico della stagione sportiva 2020/21 dei giallorossi. Il prossimo 30 luglio, alle ore 18:00, si terrà, infatti, una finestra dedicata al monitoraggio dei giovani nati negli anni 2004 e 2005. Lo stage si terrà nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19. e sarà vietato l’uso degli spogliatoi e l’accesso all’interno dell’impianto è consentito solamente ai ragazzi che prenderanno parte allo stage

I movimenti in ingresso della Calpazio

La Calpazio, dopo la presentazione della scorsa settimana, ha iniziato a muoversi per farsi trovare pronta al prossimo torneo d’Eccellenza. Il team caro al patron Di Giovanni ha comunicato, nelle ultime ore, diverse ufficialità. Restano a Capaccio l’attaccante Stefano Marrocco, il portiere Mario Calamusa ed il laterale Andrea Delle Serre, oltre ai giovani Stefano Di Genio ed Erensto Corsaro. Arrivano dalla Poseidon-Licinella, invece, il difensore Tony Abate ed il centrocampista Luigi Bencardino.

Fusione alle porte per Real Laura e Sparta Paestum

Fusione alle porte per Real Laura e Sparta Paestum. I due club dilettantistici, che nell’ultima stagione avevano disputato il torneo di Second a Categoria, sembrano intenzionate ad unirsi nella prossima stagione. Le due realtà capaccesi giocheranno, nell’annata sportiva alle porte, sotto il nome di Atletico Paesutm.