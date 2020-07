Polisportiva Santa Maria: un ex Gelbison alla corte di Gianluca Esposito

Nuovo innesto di mercato per la Polisportiva Santa Maria, che in mattinata ha ufficializzato l’arrivo di difensore Filippo Romanelli, ex Gelbison ai tempi di Severo De Felice in panchina. Romanelli torna, quindi, a distanza di poco più di un anno a giocare nel Cilento. Il centrale, classe 1999, va ad infoltire il reparto arrestato che può già vantare delle prestazioni dei vari Mansi, Campanella e Pastore. Romanelli, inoltre, sarà una importante pedina under e troverà spazio tra i 4 giovani da dover schierare obbligatoriamente in campo. Questo l’annuncio ufficiale diramato dal club guidato in panchina da Gianluca Esposito.

Polisportiva Santa Maria, arriva il centrale Filippo Romanelli

La Polisportiva Santa Maria comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Filippo Romanelli, andando a rinforzare ulteriormente il pacchetto difensivo. Classe 1999, difensore, Romanelli vanta già diverse esperienze in quarta serie. Ha vestito, infatti, le maglie di Madrepietra Daunia, Team Altamura e della vicina Gelbison.

Le prime parole giallorosse del nuovo difensore giallorosso

“Ho fatto questa scelta – spiega Romanelli – perché in tanti mi hanno detto che è un ambiente sano dove si può lavorare bene. Non vedo l’ora di cominciare e dare una mano alla squadra per raggiungere quanto prima l’obiettivo principale, ovvero la salvezza”.