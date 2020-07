Polisportiva Santa Maria: ufficiale l’arrivo di Ragosta

Definito in casa Polisportiva Santa Maria, club pronto alla sua prima annata in quarta serie, l’arrivo dell’esperto calciatore Arcangelo Ragosta. L’affare, che era nell’aria da giorni, ora è ufficiale. Il nuovo giallorosso classe 1986 sarà, quindi, a disposizione del tecnico Gianluca Esposito per la prossima stagione in Serie D. Questo l’annuncio del sodalizio cilentano caro alle famiglie Tavassi e Carrano.

Polisportiva Santa Maria, arriva Ragosta

Esperienza, personalità e tanti gol. Si presenta con un curriculum di primissimo livello il nuovo acquisto della Polisportiva Santa Maria, Arcangelo Ragosta, che va così a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di mister Gianluca Esposito.

Ragosta, esterno d’attacco, classe 1986, è stato strappato alla concorrenza di altri club di D, che si erano fiondati sull’atleta che vanta esperienze anche in C2 (Giugliano), in C1 (Lanciano) e B (Avellino), oltre ad aver vestito le maglie di numerosi club di quarta serie. Pur non essendo una prima punta di ruolo, Ragosta ha sempre avuto molta confidenza con il gol, facendo più di 100 gol in serie D e andando quasi sempre in doppia cifra.

Le parole del calciatore giallorosso

“Sono contento di vestire la maglia di un club che si affaccia per la prima volta al volontà della società, del direttore Guariglia e di mister Esposito che mi hanno voluto fortemente a Santa Maria di Castellabate. Lo stesso vale per me, sono bastate poche parole per trovare un’intesa. Non vedo l’ora di tornare in campo, sperando di toglierci belle soddisfazioni tutti insieme”.