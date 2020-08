Dilettanti: buon test per la Polisportiva S. Maria, annunci per Calpazio e Palomonte

Continua tra campo e mercato la marcia di avvicinamento dei club dilettanti alla prossima stagione. Seconda sgambata stagionale per la Polisportiva Santa Maria, che in quel di San Gregorio sta infatti svolgendo la loro preparazione al torneo di Serie D. In Eccellenza nuovo innesto di mercato per la Calpazio, mentre in Promozione primo annuncio per il Palomonte.

Dilettanti: le news delle ultime ore

Polisportiva Santa Maria, successo in amichevole

La Polisportiva Santa Maria ha sostenuto nel pomeriggio il secondo allenamento congiunto nel ritiro in corso di svolgimento presso il centro sportivo di San Gregorio Magno. I cilentani hanno sostenuto il test congiunto con la SV Sport Management, fissando il risultato finale sul 4 a 0. Nella prima parte del test, ha segnato Tompte, calciatore ghanese classe 1999 in prova con la Polisportiva. Nella seconda parte, invece, hanno segnato Maggio su calcio di rigore, Citro e Brogna, quest’ultimo classe 2001 anch’esso in prova con i cilentani. Ancora buone indicazioni per mister Gianluca Esposito che nel, corso della sgambata pomeridiana, ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. Prossimo appuntamento domani pomeriggio, alle 17:00, presso il centro sportivo di San Gregorio Magno, con il Massafra, formazione di Eccellenza pugliese. Il match si disputerà a porte chiuse.

Calpazio, colpo di mercato in entrata

Raffaele Buonocore è ufficialmente un nuovo attaccante della Calpazio. La punta poletana, dotata di grande corsa e di una buona tecnica individuale, è cresciuta nelle giovanili della Cremonese, per poi passare alla Paganese, giungendo sino alla prima squadra nel campionato di serie C. Il calciatore ha poi proseguito la propria carriera tra Eccellenza e Serie D indossando le maglie di Pomigliano, Agropoli e Virtus Volla. Il rinforzo offensivo regalato dal patron Angelo Di Giovanni al tecnico Massimo Marino affiancherà il confermato Stefano Marrocco, che nel passato torneo si è distinto in maglia granata.

Palomonte: conferma per il tecnico Barone

Il Real Palomonte, squadra ai nastri di partenza del prossimo torneo di Promozione, ha annunciato nelle ore scorse il prolungamento del contratto con il tecnico Francesco Barone. La ripresa per il team del presidente Cupo, in attesa dei colpi di mercato, è fissata per mercoledi alle ore 17:00 , presso lo stadio San Biagio.