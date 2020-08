Eccellenza: novità di mercato per Calpazio, Buccino Volcei e Virtus Cilento

Continua a suon di ufficialità la sessione di mercato per le squadre dilettantistiche. Tra Serie D, Eccellenza e Promozione tante, infatti, le riconferme e i nuovi innesti annunciati nelle ultime settimane.

Eccellenza, le ultime di mercato

Diverse le operazioni messe a segno anche dalle formazioni del nostro territorio. Calpazio, Buccino Volcei e Virtus Cilento, infatti, hanno reso noti i nomi di diversi calciatori che saranno in forza ai rispettivi tecnici.

Virtus Cilento, due riconferme ed un nuovo arrivo

Dopo la permanenza di Carmelo De Marco, giunta nel pomeriggio di ieri, altri tre calciatori sono stati annunciati in casa Virtus. Riconferma per Pasquale Tangredi, laterale già alla corte del tecnico Castiello, e per il centrale arretrato Emanuele Esposito. Approdo in granata, poi, per Nicolas Manganelli, difensore cilentano che si è legato al club presieduto da Carmelo Infante.

Calpazio, arriva un difensore per il tecnico Marino

Giuseppe Lembo, difensore centrale classe 1999, è un nuovo colpo di mercato della Calpazio, team neo-promosso in Eccellenza. A renderlo noto, in mattinata, è stato lo stesso club capaccese.

L’ ex Melfi e Battipagliese segue va a rinforzare il pacchetto arretrato del tecnico Massimo Marino.

Buccino Volcei, mercato in fermento

Per i rossoneri, al secondo anno in Eccellenza, definito l’acquisto della punta classe 1993 Angelo Catania, ex San Luca. Per i volceiani, inoltre, ci sono altri due nuovi volti: Fabio Cestaro e Francesco Tagliamonte. Ufficializzate, poi, le conferme di Eros Medaglia e Rodrigo Mainardi, mentre annunciati i ritorni a Buccino di Samuele Grammatico e Mario Luordo.