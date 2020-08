Dilettanti: primo test per la Polisportiva, riconferme per Calpazio e Virtus Cilento

Continua tra campo e mercato la marcia di avvicinamento dei club dilettanti alla prossima stagione. Prima sgambata per la Polisportiva Santa Maria, che in quel di San Gregorio ha affrontato la squadra locale. In Eccellenza nuova conferma per la Virtus Cilento, dopo l’annuncio del centrocampista Santonicola, mentre nei giorni scorsi anche la Calpazio aveva battuto un a nuova opreazione in ingresso.

Dilettanti: le news delle ultime ore

Polisportiva Santa Maria: buona la prima

Sgambata pomeridiana per i giallorossi nel ritiro di San Gregorio Magno. La squadra di mister Esposito ha sostenuto un allenamento congiunto con l’Atletico San Gregorio, formazione locale che milita nel campionato di Prima Categoria. L’unica rete del pomeriggio l’ha messa a segno il giovanissimo 2003 Pietro Citro, fissando il parziale definitivo sull’1 a 0. E’ stata l’occasione per vedere all’opera per la prima volta la Polisportiva Santa Maria. Il tecnico nolano ha approfittato del test congiunto per far giocare tutti i calciatori della rosa convocata per il ritiro di San Gregorio.

Virtus Cilento: conferma per Carmelo De Marco

La Virtus Cilento ha annunciato il rinnovo per la prossima stagione sportiva dell’attaccante esterno Carmine De Marco. Corsa, tecnica e gol a disposizione di mister Castiello. Un piacere continuare ancora con uno dei migliori calciatori del nostro territorio. Nelle ore passate era stato definitol’arrivo del centrocampista Santonicola.

Calpazio: confermato Emidio Torre

Dopo qualche giorno di sosta il team capaccese ha annunciato, un nuovo innesto. Annunciata, infatti, la riconferma del calciatore Emidio Torre. Il classe ’99 è un centrocampista dinamico e duttile che ha militato già nel Teora, Melfi, Viterbese Castrense, Battipagliese prima di approdare alla corte di Mister Marino.