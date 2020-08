Virtus Cilento: rinforzo in mediana, ancora un colpo di categoria annunciato

Riprende, dopo qualche giorno di sosta, il mercato in ingresso della Virtus Cilento, team reduce dal salto da Promozione ad Eccellenza. La squadra che gioca le sue gare interne allo stadio Ardisani, infatti, aveva annunciato in meno una settimana ben dieci calciatori. Sette le riconferme, ovvero, quelle dei vari Tesoniero, Manzillo, Monzo, Esposito, Severino, oltre ai fratelli Maiese. Tre, poi, i nuovi innetesti resi noti. Il centrocampista Luca Pecora, la punta Vincenzo Margiotta e il difensore Gianmarco Landolfi.

Virtus Cilento: ritorno nel Cilento per il centrocampista Francesco Santonicola

Nel pomeriggio di oggi, infine, annunciato l’ultimo rinforzo.Il dinamico e generoso centrocampista, dopo le esperienze con Polisportiva Santa Maria, Gelbison ed Agropoli è pronto a vestire la sua nuova maglia. Nella zona nevralgica del campo Santonicola andrà a rinforzare il pacchetto composto, al momento, daManzillo, Pecora e Monzo.

🦁 UN LEONE PER LA VIRTUS CILENTO!Reduce dalla promozione in #SerieD e dalla vittoria della #CoppaItalia Dilettanti con…

L’annuncio del nuovo arrivo da parte del club del presidente Carmelo Infante

Reduce dalla promozione in Serie D e dalla vittoria della Coppa Italia Dilettanti con la maglia dell’Afragolese Francesco Santonicola è un un nuovo giocatore della Virtus Cilento. Un’operazione voluta fortemente da tutta la società non solo per il valore del calciatore ma anche per il suo spirito cilentano punto cardine della nostra società.