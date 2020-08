Da Arisa a Toni Servillo: vip in Cilento

Il Cilento meta di vacanza per i vip nell’ultima decade di agosto. In questi giorni personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport sono sul territorio. Il conduttore di “Propaganda Live”, Diego Bianchi, detto Zoro, è nel basso Cilento, tra Caselle in Pittari, Morigerati e Casaletto Spartano. Toni Servillo ha scelto San Mauro Cilento, dove era già stato negli anni scorsi per la rassegna Segreti d’Autore.

Arisa è a Capaccio Paestum: qui si è dedicata al parapendio insieme all’istruttore capaccese Carlo Raito e al cantante capaccese Son Pascal.

E’ a Ceraso l’ex campione del mondo Antonio Cabrini, mentre si divide tra la costa di Acciaroli e l’interno Gianni Morandi. Nei giorni scorsi molti altri personaggi noti hanno scelto il territorio per qualche giorno di relax.