Gelbison: nuovo tassello per il reparto arretrato

Dopo la sosta di Ferragosto prosegue il mercato della Gelbison, club che sta definendo gli ultimi tasselli della sua rosa. La squadra di Vallo della Lucania, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”, ha annunciato nel pomeriggio di oggi un nuovo acquisto. Si tratta del difensore classe 1997 Massimiliano Montuori, ingaggiato ufficialmente dal team del presidente Maurizio Puglisi. L’ex Cavese e Picerno sarà a disposizione, cosi, del tecnico Giuseppe Ferazzoli. Questo l’annuncio ufficiale diramato, in serata, dal club vallese, che disputerà il suo decimo anno consecutivo in Serie D.

L’annuncio della Gelbison

Si arricchisce ulteriormente la rosa rossoblù. Il direttore sportivo Nicoló Pascuccio, attento e vigile sul fronte mercato, annuncia l’acquisto di Massimiliano Montuori che andrà a potenziare la difesa della Gelbison. Un altro colpo di mercato per la Gelbison che oggi al Morra ha ripreso la preparazione. Il neo acquisto già da domani sarà a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli.

La presentazione del calciatore



Originario di Nocera, classe 1997 Massimiliano Montuori è un difensore centrale con una possente struttura fisica. Muove i primi passi nella sua città di origine, prima di firmare nel 2013 per la Cavese. Nelle giovanili metelliane resta fino al 2015 quando passa all’Az Picerno, neopromosso in serie D. Successivamente, sempre in serie D, veste la casacca del Madrepietra Daunia prima di fare ritorno in Campania con le maglie del Portici prima e della Nocerina poi. L’ultima stagione lo ha visto protagonista con la maglia del Marsala Calcio.