Gelbison: innesto tra i pali per il club cilentano

Seconda ufficialità di giornata per la Gelbison, squadra che sta definendo gli ultimi tasselli della sua rosa. La squadra di Vallo della Lucania, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”, dopo quello di Francesco Mastrogiovanni ha annunciato un nuovo acquisto. Si tratta sempre di un under, come nel caso di Mastrogiovanni, il terzo delle ultime ore contando anche la conferma di Raffaele Di Gregorio, giunta ieri. Il club del presidente Maurizio Puglisi, che ha affidato la sua panchina al tecnico Giuseppe Ferazzoli, ha reso noto l’approdo nel Cilento di un portiere classe 2001. Si tratta dell’ex Giugliano Aldo Simoncelli, che troverà l’agguerrita concorrenza di Bernardino D’Agostino, numero uno di assoluta affidabilità in quarta serie. Simoncelli vestirà cosi la casacca rossoblù nel decimo anno consecutivo della Gelbison in Serie DQuesto l’annuncio ufficiale diramato, in serata, dal club vallese.

Aldo Simoncelli a Vallo della Lucania, l’annuncio della Gelbison

Nuovo innesto tra i pali per la Gelbison. La società ha rinforzato il parco under con l’accordo siglato oggi con il portiere Aldo Simoncelli, classe 2001 e alto 1,90 m.

Arriva dal Giugliano dove è approdato lo scorso anno dopo l’esperienza con il Notaresco nel girone F di Serie D. La dirigenza rossoblù ha deciso di fare un ulteriore investimento per la rosa a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli.