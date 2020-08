Gelbison: colpo made in Cilento per i vallesi

Gelbison: colpo Mastrogiovanni per il pacchetto offensivo

La Gelbison del presidente Maurizio Puglisi continua ad essere attenta sul mercato, pronta ad introdurre altre importanti novità nella rosa a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli. È di questa mattina l’ultimo acquisto. Il giovane e promettente calciatore cilentano, Francesco Mastrogiovanni ex Virtus Cilento, per la prossima stagione calcistica vestirà la maglia rossoblù. Originario di Castenuovo Cilento, classe 2002, l’esterno alto destro ha iniziato a giocare nella Primavera della Salernitana. Lo scorso anno si è particolarmente distinto in campo giocando nella Virtus Cilento, dove non è sfuggito ai dirigenti della Gelbison. È stato notato dal presidente Puglisi e dal direttore sportivo Nicoló Pascuccio, da sempre attenti anche ai talenti cilentani. La società si è aggiudicata le prestazioni del giovane calciatore. Per lui un importante salto di categoria. Mastrogiovanni da parte sua non ha esitato ad accettare la proposta della società rossoblù.

Le dichiarazioni del giovane calciatore

“Da cilentano è per me un onore e una importante occasione scendere in campo con la maglia della Gelbison. Sono consapevole di far parte di un importante progetto e non deluderò le aspettative della società e dei tifosi”.