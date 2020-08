Gelbison: ancora una rinconferma per il tecnico Ferazzoli

Riconferma nel pacchetto under per la Gelbison, club di Vallo della Lucania. Il team che nei giorni scorsi aveva annunciato le permanenze, tra gli altri, di D’Agostino, Mautone e Uliano, ha annunciato la conferma di Raffaele Di Gregorio. Il casse 1999 è stata una delle note più liete del passato torneo, rivelandosi un giovane già pronto per la categoria . Questa la nota ufficiale del club, che gioca le sue gare interne allo stadio “Morra”, guidato in panchina dal tecnico Giuseppe Ferazzoli.

Gelbison: annunciato il rinnovo del terzino classe 1999

Raffaele De Gregorio, terzino sinistro classe 1999, vestirà ancora la maglia rossoblù. Questa mattina ha rinnovato l’accordo che lo vedrà a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli per la prossima stagione calcistica. L’under, arrivato lo scorso anno alla Gelbison, come gli altri calciatori convocati per la preparazione, si è sottoposto a tutti gli esami medici necessari per iniziare ad allenarsi al Morra. Nonostante la giovane età, De Gregorio vanta numerose presenze in D fra Adriese, Matelica e Legnano Salus.

Questa mattina la firma e la stretta di mano con il presidente Maurizio Puglisi.

Squadra al lavoro al “Morra”

La rosa a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli si è ritrovata lo scorso lunedi allo Stadio Morra di Vallo della Lucania per iniziare la preparazione. Il tutto è stato organizzato nei minimi dettagli dalla Società presieduta da Maurizio Puglisi. I calciatori, così come lo staff tecnico, si sono sottoposti prima ai prelievi ematici e test sierologici per iniziare, poi, gli allenamenti martedì.