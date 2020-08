Poderia, Poste ridimensionate: Comune chiede il ripristino

CELLE DI BULGHERIA. Il Comune fa voti a Poste Italiane per il ripristino del servizio di apertura dello sportello postale di Poderia a giorni alterni, così come strutturato nel piano di razionalizzazione precedente al periodo di emergenza covid. Non è un caso isolato. Diversi centri in questi giorni stanno sollecitando la società affinché ripristini gli uffici postali, chiusi o ridimensionati, a partire dal lockdown. E’ dei giorni scorsi la notizia che Laurito ha deciso di interessare la magistratura (leggi qui).

Poste ridimensionate: il sollecito del Comune

L’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria, invece, per lo sportello di Poderia attualmente aperto un solo giorno a settimana, ha voluto inviare un formale sollecito considerato che il ridimensionamento arreca non pochi danni alla popolazione della frazione, in particolare gli anziani.

I disagi per l’utenza

Ma non solo: lo stesso, infatti, accoglie anche l’utenza della frazione di San Severino di Centola. Complessivamente circa 800 abitanti lo hanno quale riferimento, cui si aggiungono i tanti vacanzieri. Di qui l’appello affinché venga ripristinata la normale apertura in tempi brevi.