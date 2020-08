Gelbison: start al ritiro, diramata la lista dei convocati

Nonostante sia ancora lontano il 27 settembre, giorno in cui inizierà il torneo di Serie D, tante squadre di quarta serie stanno tornando già in campo. Domani anche la Gelbison, con diversi volti nuovi e svariate riconferme, inizierà il suo ritiro in vista della prossima stagione. In serata il sodalizio vallese ha reso noti con la seguente nota i calciatori che prenderanno parte alla preparazione precampionato, agli ordini del tecnico Giuseppe Ferazzoli.

Gelbison, domani si torna in campo allo stadio Morra

La Gelbison torna in campo al via il ritiro. Domani la rosa a disposizione di Mister Giuseppe Ferazzoli si ritroverà allo Stadio Morra di Vallo della Lucania per iniziare la preparazione. Il tutto è stato organizzato nei minimi dettagli dalla Società presieduta da Maurizio Puglisi. I calciatori, così come lo staff tecnico, in mattinata saranno sottoposti a prelievo ematico e test sierologico. Si inizierà con gli allenamenti martedì solo dopo i risultati degli esami.

La lista dei calciatori convocati

1. CANGEMI ALESSANDRO

2. CASCONE ALESSANDRO POMPEI 2003

3. COCCARO ANGELO 2002

4. COIRO DOMENICO 2001

5. D’AGOSTINO BERNARDINO

6. D’ORSI RAFFAELE

7. DE FOGLIO JACOPO 2000

8. DE GREGORIO RAFFAELE 1999

9. DE SIMONE PASQUALE 2001

10. ESPOSITO SALVATORE 2000

11.FIGLIOLIA SIMONE

12.FUCCI ANTONIO 2001

13. GAGLIARDI MATTIA

14. GRAZIANI VITTORIO 2001

15. INGHILTERRA RAFFAELE 2001

16. MAIORANO GIUSEPPE

17. MAUTONE FRANCESCO

18. PIPOLO SIMONE 2000

19. SCOGNAMIGLIO ALESSIO 2000

20. SPINELLI LORENZO 2001

21. TAGLIAMONTE LUIGI 1999

22. TEDESCO GIANMARCO

23. ULIANO FRANCESCO

24. ZOLLO GIAMPIERO 2002

25. AGBASSA DINO 25/02/2001

26. COULIBALY OUMAR 20/06/1999

27. DAYAWA MARCO 24/07/2002

28. SEBBOUH MERWANE 05/08/2002

29. ALDO SIMONCELLI 2001

Le parole del Team Manager Gianluca Oricchio



“Siamo molto carichi e felici per l’inizio della stagione. La squadra allestita dal presidente Puglisi e dal direttore sportivo Nicoló Pascuccio è concentrata sin dall’inizio per fare bene e perché no regalare emozioni al popolo rossoblù“.