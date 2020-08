Vallo della Lucania: chiude centro per persone senza fissa dimora

VALLO DELLA LUCANIA. Chiuso il centro delle persone senza fissa dimora. Un provvedimento temporaneo che arriva con un’ordinanza del sindaco Antonio Aloia.

La decisione arriva in considerazione dell’emergenza covid in atto.

“La struttura risulta di difficile gestione in quanto, per le caratteristiche strutturali del centro, non è possibile garantire un adeguato isolamento o distanziamento sociale considerato che, attualmente, nello stesso risultano ospitate 12 persone che, oltre a determinare un affollamento di soggetti, in relazione alla capienza del centro stesso, durante il giorno circolano al di fuori della casa e possono entrare in contatto quotidianamente con altri soggetti potenzialmente portatori di Sars-Cov-2 con rischio continuativo di contagio”, fanno sapere da palazzo di città.

Di qui, considerato che le persone ospitate, residenti nei comuni del Piano di Zona S8, hanno superato il termine di 4 mesi di permanenza, è stata disposta la chiusura del centro di via Iannotti.