Eccellenza: quattro innesti per il Buccino, conferma per la Calpazio

Continuano ad annunciare movimenti di mercato tanti team che parteciperanno al prossimo torneo di Serie D. Anche in Eccellenza è grande il movimento di notizie che riguarda la campagna rafforzamenti dei vari club. Nel nostro territorio dopo i colpi della Calpazio e gli annunci di iscrizione di Virtus CIento ed Agropoli si muove anche il Buccino Volcei.

Prende vita il mercato del Buccino Volcei, formazione ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza. Il club rossonero, presieduto da Gaetano Del Chierico, nella giornata di ieri aveva annunciato l’arrivo dell’espero centrocampista classe 1987 Sabatino Lordi. La stessa società oggi ha reso noto il nome di 4 calciatori che vestiranno il rossonero nella prossima stagione. Il primo è Davide Petagine, jolly classe 1989 nativo di Venosa, che negli ultimi anni ha giocato con in Basilicata tra Melfi, Lavello e Vultur Rionero. Il secondo è Diego Ciranna, centrocampista di origini puglesi classe 1997, ex di Rotonda, Lavello e Picerno. Sandro Medaglia, fratello del laterale argentino classe 1989 Eros lo scorso anno in rossonero, è un esterno ex del Pro Favara, nell’Eccellenza siciliana. Per l’ultimo si tratta di un ritorno al “P.Via” Michele Siano, centrocampista con trascorsi con le casacche di Pro Patria, Cavese, Agropoli e Battipagliese.

Continua a muoversi il mercato in casa Calpazio, società presieduta da Angelo Di Giovanni. Il club di Capaccio Capoluogo, fresco di salto in Eccellenza, sta preparando il prossimo campionato tra innesti e riconferme. L’ultima in ordine temporale riguarda il giovane Benito Nappi. Il portiere classe 2002, vestirà ancora il granata anche per la stagione sportiva 2020/2021. Il club capaccese aveva confermato, in precedenza, il portiere Calamusa, la punta Marrocco oltre diversi giovani. Resteranno a Capaccio Capoluogo, infatti, Andrea Delle Serre, Stefano Di Genio, Gianvito Maucione, Adriano Sansone, Erensto Corsaro e Daniele Potenza. Ufficializzati anche gli arrivi del difensore Abate e dei centrocampisti Petrillo e Bencardino.