Buccino Volcei: arriva il primo acquisto del club del presidente Del Chierico

Continuano ad annunciare movimenti di mercato tanti team che parteciperanno al prossimo torneo di Serie D. Anche in Eccellenza è grande il movimento di notizie che riguarda la campagna rafforzamenti dei vari club. Nel nostro territorio dopo i colpi della Calpazio e gli annunci di iscrizione di Virtus CIento ed Agropoli si muove anche il Buccino Volcei.

Buccino Volcei: arriva Sabatino Lordi

Prima ufficialità della nuova stagione per il Buccino Volcei, che ha annuncaito un nuovo calciatore che giocherà al “P.Via”. Il club del presidente Gaetano Del Chierico, infatti, ha acquisito le prestazioni di Sabatino Lordi. Il centrocampista, classe 1987, disputerà quindi il prossimo torneo di Eccellenza con la maglia rossonera della formazione volceiana. Tanta Serie D ed Eccellenza nella carriera dell’ex di Gelbison, Sapri, Cavese e Turris che ha giocato anche con squadre non campane. Il calciatore nativo di Oliveto Citra, infatti, ha indossato le casacche di Vultur Rionero, Gela, Picerno, Acireale e Mezzocorona. Con quest’ultima Lordi ha calcato i campi della Serie C2. Nell’ultima stagione, invece, l’alteta originario di Buccino ha vestito la maglia del Rotonda, nell’Eccellenza lucana.

Calpazio, sei giocatori in uscita

La Calpazio, società fresca di promozione in Eccellenza, ha reso noto, nei giorni scorsi, i nomi di sei calciatori ai saluti. Il team caro al presidente Angelo Di Giovanni, infatti, ha ringraziato per il loro operato Armando Genovese, Cristian Santucci, Vincenzo Discepolo, Luigi D’Alessio, Enrico Vergadoro e Carmine Finaldi.

I giocatori, per impegni personali o altre scelte professionali, non vestiranno più il granata della società di Capaccio Capoluogo. Il club capaccese aveva confermato, in precedenza, il portiere Calamusa, la punta Marrocco oltre diversi giovani. Resteranno a Capaccio Capoluogo, infatti, Andrea Delle Serre, Stefano Di Genio, Gianvito Maucione, Adriano Sansone, Erensto Corsaro e Daniele Potenza. Ufficializzati anche gli arrivi del difensore Abate e dei centrocampisti Petrillo e Bencardino.

Agropoli e Virtus Cilento definite le iscrizioni

Nessun colpo di mercato ma la sicurezza di giocare in Eccellenza per Agropoli e Virtus Cilento. I delfini, retrocessi dalla Serie D, ed i virtussini, saliti dalla Promozione, si troveranno nel massimo campionato regionale dilettantistico. La Virtus ha annunciato la conferma del tecnico Domenico Castiello, mentre l’Agropoli il nome del suo nuovo patron che sarà Rosario Gaglione. Entrami i sodalizi nei prossimi giorni, verosimilmente, annunceranno i primi acquisti per il torneo che inizierà ad inizio ottobre.