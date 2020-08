Send an email

Incidente mortale a Polla: donna indagata per omicidio stradale

POLLA. Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Antonio Zienna, il 27enne di Polla morto due giorni fa in un incidente stradale (leggi qui). Lo scooter su cui viaggiava è andato ad impattare contro un’auto che viaggiava in direzione opposta per poi prendere fuoco. L’indagine sulla dinamica del sinistro è affidata ai carabinieri della stazione di Polla.

Sull’auto viaggiava una persona di 53 anni, di Montesano sulla Marcellana. La donna è indagata per omicidio stradale poiché, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe svoltato a sinistra laddove sull’asfalto era presente una linea continua.

Le indagini chiariranno con certezza come è avvenuto l’incidente.