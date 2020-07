Calpazio: sei giocatori salutano Capaccio-Paestum

Continua a tenere banco il mercato per molte società dilettantistiche. Gli stessi club, che in questi giorni stanno definendo le loro iscrizioni nei vari campionati, provano a modellare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Molti team, tra conferme, addii e nuovi arrivi, continuano a suon di ufficialità a definire gli organici da consegnare ai propri tecnici. Tra queste la Calpazio, società fresca di promozione in Eccellenza, che ha reso noto, nelle scorse ore, il nome di sei calciatori ai saluti.

Gli addii in casa Calpazio

Il team caro al presidente Angelo Di Giovanni, infatti, ha ringraziato per il loro operato sei calciatori che nella scorsa stagione avevano giocato al “Mario Vecchio”. Salutano la squadra, guidata dal tecnico Marino, Armando Genovese, Cristian Santucci, Vincenzo Discepolo, Luigi D’Alessio, Enrico Vergadoro e Carmine Finaldi. I giocatori, per impegni personali o altre scelte professionali, non vestiranno più il granata del soldalizio di Capaccio Capoluogo.

Gli annunci di mercato dei giorni scorsi

Il club capaccese aveva confermato, in precedenza, il portiere Mario Calamusa e la punta Stefano Marrocco. Definite le permanenze anche di diversi giovani tra cui Andrea Delle Serre, Stefano Di Genio ed Erensto Corsaro. Ufficializzati, infine, per la compagine cara al dfirettore tecnico Gianmarco Rodio anche gli arrivi del difensore Tony Abate e del centrocampista Luigi Bencardino.