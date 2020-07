Gelbison: nuovo innesto in mediana per i cilentani

Nuovo arrivo di mercato della Gelbison che ha perfezionato l’innesto di Alessandro Cangemi. Il centrocampista centrale, di origini siciliane, è a tutti gli effetti un nuovo tassello su cui può contare il tecnico Giuseppe Ferazzoli. Questo l’annuncio del sodalizio vallese che ha annunciato, nel pomeriggio, l’arrivo a Vallo della Lucania di Cangemi. La squadra vallese, che gioca le sue gare interne allo stadio Morra, disputerà il suo decimo campionato consecutivo in quarta serie.

L’annuncio della Gelbison

Non conosce sosta la campagna acquisti della Gelbison. Il presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicolò Pascuccio hanno messo a segno un altro colpo di mercato. Alessandro Cangemi, centrocampista centrale, è ufficialmente un tesserato rossoblu. Questa mattina l’accordo e la stretta di mano con il direttore Pascuccio.

Un altro innesto di tutto rispetto per la formazione della nuova rosa della Gelbison che si appresta ad iniziare la decima stagione consecutiva in serie D.

Il calciatore

Nato a Palermo nel 1996 Cangemi proviene dal Castrovillari vanta esperienze nelle Giovanili del Palermo e dello Sport Village. Nelle ultime stagioni e, sempre, in Serie D ha indossato anche le casacche di: Città di Messina, Juventus Domo, Asti, Acqui, Venezia e Massese. Cangemi sara dunque a disposizione di Mister Ferazzoli pronto a fare il suo gioco e a non deludere le aspettative dei tifosi. Il Direttivo Gelbison sta lavorando in maniera attenta e puntale per portare alla Gelbison il meglio del mercato.

Le parole di Cangemi

“Conosco la validità del progetto Gelbison – le prime parole di Cangemi – é una società da tempo protagonista e consolidata nel calcio dilettantistico. Per me é un piacere farne parte, c’è tanta voglia di tramutare questo entusiasmo in risultati positivi per la squadra e per i tifosi”.