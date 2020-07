Scuola Calcio Margiotta: arriva l’affiliazione con un club professionistico

Novità importante per una scuola calcio del nostro comprensorio. L’ A.S.D. Vincenzo Margiotta, club radicato tra Capaccio e Trentinara, ha annunciato l’affiliazione con la Cavese. L’intesa tra la squadra di Cava de’ Tirreni, in Serie C per l’ennesimo anno, e il movimento giovanile cilentano sarà valido a partire dalla stagione calcistica alle porte. La Vincenzo Margiotta sarà presente nelle tornei Mini-Allievi, Giovanissimi e tutte le categorie di base svolte nei tornei FIGC. Il sodalizio caro al presidente Marino Gerardo Dino, affiancato dai soci vicini alla famiglia Margiotta, annovera oltre 80 iscritti con ambizione di crescere ancora. Il responsabile de settore giovanile è Francesco Pecora, mentre tra i tecnici trogiamo Domenico Marino, Luigi Peduto e Carmine Marino. Gli allenamenti, del team guidato dal prepartore dei portieri Antonio Vinci., si svolgeranno tra il campo “A.Cavallo” di Trentinara e al “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo.

Scuola calcio Margiotta Cavese

Le dichiarazioni di Francesco Pecora, responsabile del settore giovanile della scuola calcio Vincenzo Margiotta

“La prossima è una stagione importante per noi. Saremo presenti, infatti, con tutte le categorie giovanili nei vari tornei FIGC. Questa con la Cavese è una affilizione che da a tutti grande stimoli per andare avanti puntando in alto. Cerchiamo di fare il nostro meglio con la voglia di diventare un modello come settore giovanile e diventare una Scuola Calcio Elite. I nostri ragazzi, oltre ad allenarsi con sani principi come normale che accada in questa fascia d’età, saranno monitorati da un club professionistico. La Cavese sarà presente agli appuntamenti dei raduni del 25 luglio a Trentinara, i Mini-Allievi, e sabato 1 agosto, i Giovanissimi. Garantiti come al solito i servizi navetta da Capaccio a Trentinara e ritorno”.

Le parole di Catello Cimmino, Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile della Cavese 1919

“La sinergia con la scuola calcio Asd Vincenzo Margiotta è un ulteriore tassello, che si inserisce alla perfezione nel programma di strutturazione e di crescita del nostro vivaio. Essere presenti sul territorio; monitorare le varie realtà presenti; tenere sotto osservazione tante giovani promesse è doveroso per un club come la Cavese, che, grazie alla lungimiranza del presidente Santoriello, ha puntato con decisione sulla creazione di un Settore Giovanile di primo piano“.