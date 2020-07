Ospedale di Agropoli: servizi ancora limitati

Non solo codici rossi e gialli, al momento neanche i codici verdi vengono trasportati all’ospedale civile di Agropoli, salvo specifiche circostanze non lo rendano necessario. Al nosocomio cittadino, come testimoniato anche da alcuni pazienti che hanno dovuto loro malgrado usufruire dell’ospedale, le ambulanze non arrivano.

Gli operatori del 118 precisano che al momento non ci sono indicazioni in merito: in caso di chiamate il soccorso viene trasferito ad uno dei presidi rientranti nella rete dell’emergenza-urgenza. Insomma l’apertura annunciata dal Governatore Vincenzo De Luca si confermare a detta di molti un “bluff“.

In realtà, come annunciato proprio durante la presentazione dei nuovi servizi, per l’ospedale di Agropoli c’è la volontà di garantire un futuro potenziamento anche se le maggiori difficoltà dipendono dalla carenza di personale, un problema che interessa da vicino anche gli altri ospedali salernitani. Qualche piccolo spiraglio potrebbe esserci ad agosto quando sarà definitivamente attiva l’assistenza ortopedica. Quanto ai laboratori, se quello di analisi è operativo h24 già da giugno, la radiologia lavora a intermittenza, come confermato nei giorni scorsi da Giovanni Basile, a capo del comitato Pro Ospedale di Agropoli: dopo le 20 e nei weekend, infatti, è attiva la teleradiologia con esami che vengono valutati a distanza (leggi qui). Pertanto in questi orari sono previste limitazioni negli esami.

Quando al week surgery anche in questo caso l’attivazione è limitata vista la presenza del chirurgo per sole sei ore al giorno. Il pronto soccorso è quello dove realmente si conferma il potenziamento: tra i professionisti presenti si segnalano anche anestesista e rianimatore; problemi si registrano invece per il reperimento di cardiologi.