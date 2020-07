Gelbison e Polisportiva Santa Maria continuano a lavorare in vista della stagione agonistica alle porte. Le due cilentane, che parteciperanno al prossimo torneo di Serie D, stanno continuando a puntellare i rispettivi organici. I sodalizi, affidati ai tecnici Ferazzoli ed Esposito, nelle ultime ore hanno comunicato interessanti particolari che riguardano l’annata 2020-2021. La Gelbison ha perfezionato la sua iscrizione in quarta serie, mentre la Polisportiva Santa Maria ha confermato il suo pacchetto under.

Polisportiva Santa Maria, riconferma per tanti under

Dopo l’annuncio relativo alle conferme dei due portieri, Giovanni Grieco e Simone Giletta, la società giallorossa punterà anche quest’anno su giovani che l’anno scorso hanno contribuito al salto di categoria in D. A vestire ancora la maglia giallorossa saranno Lorenzo Della Torre, Davide Paragano, Marco Di Mauro, Ariel Silo, Claudio Funicello e Oreste Magno, tutti classe 2002 e cresciuti nel Settore Giovanile. Resteranno a Santa Maria di Castellabate, altresì, i classe 2001 Rafail Konios, Cosimo Federico e Vito Morena. La batteria dei giovani sarà rinforzata nei prossimi giorni con altri innesti di Under per rispondere al meglio al regolamento della Serie D che prevede l’impiego in ogni partita di almeno 4 Under (1999, 2000, 2001, 2002).

Sprint Gelbison, è la prima iscritta in Serie D

Iscrizione record per i rossoblu. La Gelbison del Presidente Maurizio Puglisi ha raggiunto oggi un altro traguardo storico. É la prima società in tutta Italia ad aver effettuato nel primo giorno utile l’iscrizione alla Serie D per la Stagione calcistica 2020 – 2021. Un ulteriore passo in avanti, forse il più importante, che apre ufficialmente le porte alla Gelbison, per la decima stagione consecutiva, della serie D. Ad annunciarlo con soddisfazione è lo stesso presidente Maurizio Puglisi. Resta invariato rispetto allo scorso anno l’assetto societario con l’avvocato Vincenza De Luca vice presidente e l’imprenditrice Enza Lista quale presidente onorario.