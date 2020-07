Send an email

Monteforte Cilento: ok a messa in sicurezza strade comunali

MONTEFORTE CILENTO. Approvato il progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza strade comunale. Nello specifico, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Manzi, interverrà sulle strade di località Addara e Vazzano.

Il progetto redatto dall’ingegnere Angelo Vertullo, prevede un costo di circa 12 mila euro, di cui circa 9 mila euro per il totale dei lavori compresi oneri di sicurezza.

L’opera sarà coperta con il finanziamento da parte dei fondi del Ministero degli Interni.

Monteforte Cilento è un caratteristico centro che domina la valle dell’Alento. Ogni anno è meta di tanti visitatori: d’estate quando sono molti anche gli emigranti che ritornano nella terra natia ma anche d’inverno. Monteforte, infatti, ospita un suggestivo presepe vivente, uno dei più importanti e apprezzati del territorio. Migliorare l’accessibilità all’intero territorio comunale rappresenta una strategia molto importante per l’Ente.