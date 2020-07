Castelnuovo: Comune interviene per la pulizia della Cilentana

CASTELNUOVO CILENTO. La Cilentana invasa dai rifiuti? Castelnuovo Cilento dà il buon esempio.

L’Ente, guidato dal sindaco Eros Lamaida, seppur non competente per l’arteria gestita dall’Anas, ha voluto fare la sua parte per rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti in una piazzola di sosta che rientra nel suo perimetro comunale.

Venerdì operai della nettezza urbana sono entrati in azione per rimuovere decine di sacchi di rifiuti abbandonati sull’asfalto e tra l’erba.

Un gesto che restituisce decoro ad un’area dove transitano quotidianamente migliaia di cittadini e turisti che raggiungono le loro mete di vacanza. Lo scorso anno anche altri comuni avviarono interventi di pulizia ed anche l’Anas fece la sua parte su Cilentana e Bussentina in virtù di un accodo siglato anche con Carabinieri Forestali ed Anas.

Purtroppo, però, in assenza di efficaci sistemi di prevenzione, questi fenomeni continuano a ripetersi e durante l’anno sarebbe necessario intervenire più volte.