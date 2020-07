Virtus Cilento: Ugo Schiavo e Antonello Striano ai saluti

Due dei pilastri della Virtus Cilento lasciano il club caro al presidente Carmelo Infante. Antonello Striano, team manager, e Ugo Schiavo, direttore generale, salutano la società reduce dal salto dalla Promozione all’Eccellenza. Lo stesso sodalizio nelle passate settimane aveva visto anche Adriano Maffongelli, ex vicepresidente della Virtus Cilento, catapultarsi nell’esperienza con Cilento Academy, confermata Scuola Calcio Elite. I due avvocati hanno voluto salutare pubblicamente, tramite un post pubblicato da Straino, la famiglia Virtus guidata in campo dal tecnico Domenico Castiello.

Virtus Cilento: il saluto di Antonello Striano e Ugo Schiavo

“Quello trascorso è stato un anno calcistico che porterò sempre nel cuore. Aver sposato questo progetto è stato un onore, un’avventura che,chi ci conosce sa, all’inizio ci metteva ansia. La scommessa che il presidente e la dirigenza portavano avanti era quella di portare all’ECCELLENZA una squadra composta da ragazzi del nostro territorio. Vincere non è mai facile ma L’impegno di tutti noi ha reso questa scommessa una splendida realtà. Abbiamo vinto due competizioni su tre (campionato e coppa disciplina e per pochi punti è sfumato quello juniores ), 4 calciatori su 11 nella top undici del Campionato, miglior giovane under della categoria“.

“Chissà quante altre soddisfazioni avremmo potuto ottenere se il campionato fosse terminato in maniera normale. Puntare sul proprio territorio e cercare di farlo crescere è allo stesso tempo rischioso ma esaltante. Il risultato finale ci ha dato ragione e questa è una soddisfazione enorme che porteremo sempre con noi. È stato un vero onore far parte di questo progetto. Io e L’ amico e collega Ugo Schiavo ci allontianiamo da tutto ciò non per rivolgerci ad altre squadre ma per nuove sfide professionali che si concretizzano nella nostra carriera sportiva. Rimarremo sempre con il cuore tifosi della Virtus. Infine vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare al presidente Infante augurando a tutti i dirigenti Un grande in bocca al lupo per il vostro futuro cammino che guarderemo questa volta dagli spalti. Forza Virtus“.