Vallo della Lucania: più controlli sul territorio, anche di notte

VALLO DELLA LUCANIA. Per garantire più sicurezza sul territorio e controllare anche il rispetto delle regole sull’emergenza covid, l’amministrazione comunale ha approvato un progetto di polizia locale mirato ad intensificare i controlli. Il piano, già avviato, sarà valido fino al 20 settembre e permetterà di potenziare le attività di monitoraggio del perimetro comunale che verranno svolte anche di notte.

In particolare l’esecutivo Aloia ha previsto controlli in orario notturno da un minimo di 10 ad un massimo di 15 weekend ed eventualmente anche nei prefestivi o in altri specifici giorni da individuare. Sarà coinvolto l’intero personale di polizia municipale con almeno due unità alla volta fino ad un massimo di 4 ore ad unità.

La fascia oraria da controllare sarà quella tra le 22 e le 2. Saranno oggetto di monitoraggio tutti i luoghi di aggregazione notturna con particolare attenzione in piazza Vittorio Emanuele II e via Angelo Rubino. Previste anche attività di controllo durante gli eventi: circa 25 quelli che si svolgeranno nella stagione estiva, alcuni di questi di natura religiosa. Un numero comunque minore rispetto al passato vista l’emergenza covid.

Il costo del progetto è di circa 10mila euro, fondi che arriveranno dai proventi delle sanzioni amministrative.