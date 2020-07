Covid a Casal Velino: altri due positivi

Due nuovi contagi a Casal Velino. Si tratta dei contatti della donna di 81 anni residente ad Acquavella risultata positiva nei giorni scorsi (leggi qui). L’anziana si era recata in ospedale per effettuare degli esami nel reparto di medicina generale. Come di consueto era stata sottoposta a tampone, poi risultato positivo. La donna è comunque asintomatica. Il centro di prevenzione dell’Asl aveva disposto esami su tutti i suoi contatti. Due di questi sono risultati positivi: un figlio e la badante, entrambi già in isolamento.

La donna abita da sola nella casa di Acquavella insieme ad una donna di nazionalità moldava, rientrata in Italia dieci giorni fa.

Sale il numero dei contagiati in Cilento: questa mattina 3 tamponi erano risultati positivi a Capaccio Paestum e ad Agropoli; in quest’ultimo comune ha un’attività uno dei soggetti contagiati. Nella città dei templi i contagi sono complessivamente 4; uno a Roccadaspide; 3 a Casal Velino.