Casal Velino, 81enne positiva al covid: il messaggio del figlio

CASAL VELINO. “Senza troppi giri di parole la signora di 81 anni trovata positiva al Covid-19 di cui si sta parlando oggi è mia mamma.

Sabato l’abbiamo dovuta portare all’ospedale per dei problemi intestinali e come da prassi tutti i pazienti che vengono ricoverati devono sottoporsi a tampone.

Questa mattina, verso le ore 14:50 ho ricevuto da parte dell’ospedale una telefonata che mi informava che purtroppo mia madre, nonostante fosse totalmente asintomatica era stata trovata positiva al covid”. Inizia così il messaggio di Piero Bertolini, figlio della 81enne di Casal Velino risultata positiva al Covid.

La donna è stata trasferita a Napoli presso un centro covid in attesa di ulteriori tamponi di verifica ed esami sierologici.



“Per rassicurare adesso tutti gli amici, conoscenti, parenti e clienti appena abbiamo ricevuto questa notizia ci siamo messi in isolamento e che tutta la nostra famiglia, che da sempre è stata vicina a nostra madre non accusa nessun sintomo e siamo in attesa del tampone di rito di tutti noi che le diamo stati vicini.

Per rassicurare ulteriormente, alcuni nostri parenti che sono stati a nostro stretto contatto, ma non a contatto diretto con mia mamma, hanno già provveduto ad effettuare il test sierologico e sono risultati negativi”, rivela Bertolini, titolare di una attività al Bivio di Acquavella. E proprio ai suoi clienti è rivolta una rassicurazione:

“La RICAMBI BERTOLINI ha osservato scrupolosamente le normative AntiCovid-19 utilizzando sempre mascherine FFP2, barriere in plexiglas e gel igenizante per la propria tutela e per quella dei propri clienti”.

“Ci scusiamo e siamo addolorati x il disagio e la preoccupazione che vi stiamo arrecando.

Appena arrivano i risultati dei tamponi sarà mia cura informarvi sull’esito”, conclude.