Coronavirus: tre nuovi contagi ad Agropoli e Capaccio Paestum

Sono tre le persone entrate in contatto con il 58enne di Capaccio Paestum contagiato dal coronavirus e risultate a loro volta positive al tampone (leggi qui). La notizia è giunta questa mattina dopo l’analisi degli esami eseguiti la scorsa settimana. Due delle tre persone sono capaccesi, una è residente ad Agropoli.

In tutto sono stati otto i tamponi effettuati. Di questi quattro a familiari dell’uomo, un autista di autobus. Tutti erano già in isolamento.

Per tre di loro è stato confermato il contagio.

Capaccio Paestum durante la fase più acuta della pandemia aveva fatto registrare solo un contagio, un giovane medico asintomatico ed oggi guarito. Agropoli, invece, aveva fatto registrare 29 casi e 3 decessi.

L’ufficio di prevenzione Asl di Agropoli che ha seguito la vicenda sta provvedendo ora a disporre nuovi tamponi sui familiari dei contagiati, tutti già in isolamento. Complessivamente nel Cilento si registrano casi anche a Roccadaspide e Casal Velino.