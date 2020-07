Nuovo caso di coronavirus a Capaccio Paestum

Un uomo di 58 anni originario di Capaccio Paestum risultato positivo al coronavirus. L’uomo, febbricitante, si era recato all’ospedale Ruggi di Salerno manifestando sintomi sospetti. Immediatamente sottoposto a tampone è risultato positivo pochi minuti fa. Immediatamente è stata avviata la ricostruzione della catena dei contatti al fine di porre in isolamento tutti i soggetti che hanno avuto relazioni con lui e successivamente disporre gli esami anche per loro.

Questo è il secondo caso nel Cilento registrato negli ultimi giorni. Precedentemente un uomo di Roccadaspide era risultato positivo. Inoltre si attende ancora l’esito dei tamponi su alcune persone in vacanza in una località costiera cilentana entrati in contatto con un uomo risultato positivo al coronavirus a Battipaglia. Nella medesima località due persone provenienti dal nord hanno fatto registrare al termoscanner temperature oltre il normale e saranno sottoposte a tampone. Nei giorni scorsi, invece, è stato escluso il contagio per un turista proveniente da Belluno che presentava febbre alta e problemi respiratori. Gli esami a cui è stato sottoposto all’ospedale di Vallo hanno dato esito negativo.

Intanto il soggetto contagiato di Capaccio Paestum è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.