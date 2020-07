Roccadaspide, Auricchio: nessun depotenziamento per l’ospadale

ROCCADASPIDE. “Nessun depotenziamento per l’ospedale di Roccadaspide”. Lo chiarisce il vicesindaco Girolamo Auricchio che risponde così a quanti, in seguito ad una serie di criticità registrate presso il presidio della Valle del Calore, avevano denunciato un ridimensionamento del presidio.

In particolare si erano segnalati problemi per la cardiologia e l’ortopedia.

Per quanto riguarda il primo reparto il vicesindaco ha chiarito che nei giorni scorsi c’è stata una interruzione degli interventi chirurgici dovuta all’assenza di un cardiologo per un lutto familiare. Problema simile si era registrato in ortopedia. Nessun problema, invece, per la terapia intensiva, per la quale pure nei giorni scorsi si era ipotizzato uno smantellamento essendo assente dai piani regionali, ma per un mero errore formale (leggi qui). Attualmente sono tre i pazienti qui ricoverati.

Oggi ci sarà un nuovo incontro chiarificatore con l’Asl Salerno per fare il punto sulla situazione di un ospedale che seppur non depotenziameto necessita di un ampliamento in termini di personale