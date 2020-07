Salernitana: domani si torna all’Arechi con il Cittadella

Dopo l’ennesima sconfitta in trasferta, la quinta consecutiva, la Salernitana torna a giocare tra le mura amiche. I granata domani, infatti, affronteranno il Cittadella, allo stadio “Arechi”. L’incrocio, della quindicesima giornata del girone di ritorno, tra la squadra di Gian Piero Ventura e quella di Roberto Venturato, in zona play-off con 52 punti, sarà valevole per il turno numero 34 di Serie B. Le due formazioni, domani alle ore 21:00, tornano, cosi, in campo dopo l’ultimo turno giocato venerdi. La direzione del match sarà affidata al signor Manuel Volpi della sezione arbitrale di Arezzo.

Lo score interno dei granata

La Salernitana riparte dai 47 punti in classifica dove ricopre l’ottavo posto, a 8 lunghezze dalla terza piazza. I granata, reduci dal passo falso esterno con l‘Ascoli, hanno vinto nell’ultima uscita all’Arechi superando di misura la Juve Stabia. Lo score interno dei ragazzi di Ventura, che non perdono tra le mura amiche dallo scorso 16 settembre contro il Benevento, parla di 9 vittorie 6 divisioni della posta in palio ed una sola sconfitta, con 28 reti realizzate ed 16 subite.

L’andamento del Cittadella

I veneti, dopo tre successi ottenuti dalla ripresa delle attività agonistiche, hanno perso le ultime due partite disputate. Gli uomini di Venturato, che sopravanzano in classifica di 5 punti i granata, in trasferta sono però secondi soli al Benevento. Ben 9, infatti, le vittorie ottenute lontano dal Tombolato per il Cittadella. Per Iori e compagni, poi, 3 pareggi e 4 passi falsi che hanno portato, nel totale, ben 30 punti nel forziere dei padovani, ben 8 in più rispetto a quelli ottenuti in casa.

I convocati di Ventura

Per Ventura tornano disponibili Aya, Lombardi, Dziczek e Maistro mentre sono out Cerci e Jallow.

PORTIERI: Micai, Lazzari, Vannucchi.

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro.

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo.

Le parole del tecnico granata

“Domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A. Anche quest’anno il Cittadella ha fatto un campionato sopra le righe e saremo chiamati a fare del nostro meglio in una gara sicuramente complessa. La squadra sta continuando a lavorare bene, c’è tanta voglia di fare e di riscattare la sconfitta di Ascoli. Ci aspettiamo tutti risposte importanti a partire da domani in questo senso”.

Le probabili formazioni di Salernitana- Cittadella

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lopez; Gondo, Djuric. Allenatore: Gian Piero Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ventola, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. Allenatore: Roberto Venturato.