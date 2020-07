Salernitana: granata a caccia della vittoria esterna contro l’Ascoli

Torna in trasferta, dopo due gare casalinghe consecutive, la Salernitana, che domani affronterà l’Ascoli allo stadio “Del Duca”. L’incrocio, della quattordicesima giornata del girone di ritorno, tra la squadra di Gian Piero Ventura e quella di Davide Dionigi, in zona play-out con 36 punti, sarà valevole per il turno numero 33 di Serie B. Le due formazioni, domani alle ore 21:00, tornano, cosi, in campo dopo il tour de force delle passate settimane. La direzione del match del derby campano sarà affidata al signor Federico Dionisi della sezione arbitrale di L’Aquila.

Lo score esterno dei granata

La Salernitana riparte dai 47 punti in classifica dove ricopre il settimo posto, a 8 lunghezze dalla seconda piazza. I campani sono reduci, lontano dall’Arechi da 4 scivoloni di fila. L’ultimo successo esterno risale al lontano 19 gennaio contro il Pescara, ovvero 6 turni esterni fa. In totale per Djuric e compagni sono arrivati, nei match in trasferta, 4 successi, 2 pareggi e ben 10 passi falsi, con 14 reti siglate e 22 incassate. Il rendimento su campi altrui vede solo 5 formazioni dell’intera Serie B aver raccolto meno punti della Salernitana.

I convocati della Salernitana per la sfida del “Del Duca”

Sono 21 i convocati dei granata per la trasferta di domani. Sono bne 5 gli squalificati ovvero Aya, Dziczek, Maistro, Jallow e Lombardi.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi.

DIFENSORI: Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine.

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone.

Le parole del tecnico Ventura

“Dopo la sosta abbiamo avuto un approccio troppo soft, nelle ultime gare c’è stata una crescita di condizione fisica e mentale. Veniamo da una prestazione di spessore e adesso ci attende un piccolo tour de force molto stimolante. La squadra si è allenata bene questa settimana, domani sarà una verifica importante. Andiamo ad Ascoli contro una squadra che lotta per la salvezza e dovremo giocare con personalità e determinazione. Dobbiamo migliorare il rendimento esterno, possiamo fare sicuramente meglio. Bisogna tenere conto dei tanti impegni ravvicinati, andrà in campo la squadra migliore. Dopo la gara di domani ci attendono cinque gare molto stimolanti che dobbiamo affrontare con grande voglia. Saranno partite che ci diranno se meritiamo i playoff e se siamo competitivi per giocarli. La crescita di questa squadra deve essere sia dal punto di vista tecnico che mentale. Dobbiamo essere consapevoli di quello che dobbiamo fare”.

Le probabili formazioni di Ascoli-Salernitana

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Valentini, Ranieri; Sernicola, Cavion, Eramo, Padoin; Ninkovic, Morosini; Trotta.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Heurtaux, Migliorini, Jaroszynski; Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Lopez; Kiyine; Gondo, Djuric.