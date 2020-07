Polisportiva Santa Maria: annunciato l’arrivo di un nuovo difensore

Nuovo innesto di mercato per la Polisportiva Santa Maria, che venerdi aveva presentato il suo nuovo tecnico Gianluca Esposito. Il club, caro alle famiglie Tavassi e Carrano ha annunciato, infatti, in mattinata l’arrivo del difensore Gabriele Pastore, pedina con grande esperienza in quarta serie. L’ufficialità del nuovo acquisto del sodalizio giallorosso segue quella di Domenico Maggio e Donato Capozzoli, che giocheranno al Carrano il prossimo anno. Questa lo nota diffusa della stessa società della Polisportiva Santa Maria che per la prima volta nella sua storia giocherà nel campionato di Serie D.

L’annuncio della Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria comunica di aver definito tutti i dettagli per il tesseramento del calciatore Gabriele Pastore. L’ufficialità del nuovo giocatore dei cilentani arriva dopo quella della riconferma di Donato Capozzoli e l’annuncio dell’acquisto di Domenico Maggio. Pastore, nato a Napoli il 26 maggio 1993, può giocare come difensore centrale adattandosi anche al ruolo di terzino. Si aggiunge cosi, nello scacchiere del tecnico Gianluca Esposito, una pedina con grande esperienza in quarta serie. Gabriele, infatti, ha indossato le casacche di Gladiator, Battipagliese, Sarnese, Herculaneum, Pomigliano, Gragnano, Rotonda e Anagni tutte nel massimo campionato dilettantistico. Queste le prime parole da giallorosso del difensore cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia.

Le parole del difensore Gabriele Pastore

“Sono entusiasta di far parte di questa nuova famiglia, c’è stata subito un intesa tra me e il direttore -afferma il nuovo difensore dei giallorossi- che come altri mi hanno parlato molto bene di questa società. La Polisportiva Santa Maria è un club che non fa mai mancare nulla. Una società seria con le idee chiare, questo progetto mi affascina molto. Sono felice di ritrovare anche il mister Gianluca Esposito -conclude Pastore- lo conosco avendo lavorato con lui già a Sarno. Sono subito a sua disposizione per centrare il prima possibile l’obiettivo prefissato dal club, cioè una salvezza tranquilla“