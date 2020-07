Polisportiva Santa Maria: presentato il tecnico Gianluca Esposito

Nella location del “Villaggio Trezene” è andata in scena la conferenza di presentazione del nuovo tecnico della Polisportiva Santa Maria Gianluca Esposito. Il nuovo trainer dei cilentani ha parlato, davanti telecamere e microfoni, al fianco del direttore generale Alberico Guariglia e del presidente Francesco Tavassi. L’allenatore, ex Nola, dopo l’annuncio dei giorni scorsi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a sposare il progetto giallorosso.

Il presidente della Polisportiva Santa Maria Francesco Tavassi

Il numero uno dei giallorossi, dopo aver ringraziato i padroni di casa della struttura per l’ospitalità data per la conferenza, ha aperto la stagione sportiva con queste parole.

“La prossima annata sarà per noi importante, abbiamo agguanto la quarta serie che nella nostra comunità non era stata mai raggiunta. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno giocato con noi lo scorso anno e il tecnico Pirozzi. In Serie D si apre per noi un nuovo ciclo. Abbiamo puntato su un allenatore che sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni. Tecnico preparato, serio, che conosce già il Cilento, con Esposito l’accordo è stato raggiunto praticamente subito. Il campionato nel quale giocherà la Polisportiva Santa Maria è sicuramente difficile, ma sono certo che ci faremo valere su ogni campo”.

Alberico Guariglia, direttore generale dei giallorossi

Il direttore generale, dopo aver ricordato l’ingresso in società del nuovo segretario Salvatore Di Stefano, ha spiegato la scelta del nuovo tecnico.

“Quella che riguarda il nuovo tecnico non è stata una scelta improvvisata. Abbiamo seguito Esposito gia ad Agropoli, dove mi aveva colpito per il rapporto con under e ragazzi pronti al sacrificio. Gianluca è un tecnico giovane ma con discreta esperienza che ha già fatto più che bene in quarta serie”.

Gianluca Esposito, tecnico della Polisportiva Santa Maria

Il tecnico ex Nola ha parlato del suo approdo in giallorosso mostrando idee ben precise.

“Sono felice che la Polisportiva Santa Maria mi abbia scelto per questa avventura. Dal canto mio anche io ho scelto questa società, visto che sta diventando un club di rango a livello campano. Ringrazio la famiglia Tavassi e Carrano per la fiducia, convinto che si possa lavorare insieme per più anni. Stiamo lavorando già per la composizione della rosa, con idee ben precise sia tattiche che umane. La scelta dei calciatori e delle riconferme che arriveranno saranno dettate da una logica ben precisa. Ci aspetterà un campionato importante per le piazze e per le squadre che affronteremo, questo deve essere un punto di orgoglio per questo club. Ritorno nel Cilento dove credo di aver fatto bene, come sia stato positiva l’annata con il Nola”.