Collegamenti da Sapri alle Eolie: salta l’avvio del servizio

SAPRI. «Abbiamo dei problemi al porto di Sapri, per ora il servizio sarà garantito soltanto da Salerno dove è già attivo da alcuni giorni». Così dal call center di Alicost, l’armatore che avrebbe dovuto avviare oggi i collegamenti da Sapri alle Isole Eolie, hanno motivato il rinvio delle partenze. Ennesimo intoppo per un collegamento che sarebbe dovuto partire già nel 2018.

Nel mese di luglio di quell’anno, però, questioni tecniche e burocratiche fecero saltare tutto.

Nell’estate 2019, invece, Alicost annunciò i primi test. Quest’anno il servizio sarebbe dovuto partire ufficialmente dal 10 e per tutta la stagione estiva. Ma ecco l’ennesimo stop.

Eppure già l’inverno scorso era stata annunciata come data per la partenza quella del 15 giugno; gli aliscafi avrebbero dovuto collegare Sapri con le Isole fino al 6 settembre. Poi l’emergenza Covid ha fatto slittare la data fino ad oggi, quando si apprende di un nuovo rinvio.

Da Sapri sarebbe stato possibile raggiungere Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Questi collegamenti, ad oggi, sono attivi soltanto da Salerno.