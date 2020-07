Capaccio Paestum: nuova proposta per il turismo: le mounta

CAPACCIO PAESTUM. Il turismo in mountain bike e le escursioni trekking in bicicletta possono rappresentare un ulteriore sbocco turistico, capace anche di garantire una destagionalizzazione del settore. In tal senso l’amministrazione comunale, su proposta del consigliere delegato al turismo Antonio Scariati, ha dato il via libera ad un percorso dedicato agli appassionati di mountain bike.

Esso sarà integrato con quelli di Agropoli e Castellabate, comuni con cui Capaccio Paestum ha firmato un protocollo d’intesa per la pianificazione turistica e la promozione territoriale.

Spetterà agli uffici elaborare i percorsi. Intanto l’Ente, sempre nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere l’uso della bicicletta, ha dato l’ok al progetto per 3,6 milioni di euro relativo ad un pista ciclabile intercomunale rientrante nel programma di riqualificazione della pista già esistente che va da Salerno ad Agropoli.