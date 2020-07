Vallo: comune affida i campi da tennis di via Cafasso

VALLO DELLA LUCANIA. I campi da tennis di via Cafasso affidati in concessione quinquennale. L’impianto sarà assegnato ad una associazione o ad un ente riconosciuto dal Coni che pratichi la disciplina sportiva cui l’impianto è destinato, con preferenza per associazioni o enti con sede legale nel Comune di Vallo della Lucania.

Si terrà conto di una serie di fattori per la scelta del gestore come l’esperienza nella pratica della disciplina sportiva cui è destinato l’impianto; il numero di anni di attività del sodalizio nella gestione della struttura o di altre simili; numero dei tesserati alla F.I.T.; iscrizione a campionati per la disciplina tennistica, numero di anni di attività del sodalizio nella gestione di strutture sportive pubbliche a private diverse da quelle già valutate con i precedenti criteri; proposta di gestione con allegati piano di utilizzo; piano di conduzione tecnica, piano economico finanziario con indicazione degli investimenti che il soggetto intende destinare al migliore utilizzo dell’impianto.

L’affidatario si impegnerà a curarne la gestione e manutenzione dei campi e a versare un canone di concessione 1.500 euro annui, oltre iva da versarsi in una unica rata entro il 30 settembre di ogni anno.

Le tariffe per l’utilizzo della struttura dovranno essere approvate dall’Amministrazione prima dell’affidamento definitivo dell’impianto, tenendo conto dei costi sostenuti dal gestore desumibili dal quadro economico/finanziario allegato alla proposta di gestione.

Una volta determinate, le tariffe potranno essere annualmente modificate su richiesta del Gestore e previa approvazione dell’Amministrazione con apposita delibera della Giunta Comunale. Il Gestore potrà riscuotere i proventi in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.