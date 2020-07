Stop ai treni: guasto sulla linea Battipaglia – Sapri

Send an email

Disagi per i pendolari che viaggiano in treno nella giornata di oggi a causa di problemi che hanno interessato gli impianti di Rfi.

A renderlo noto è la stessa società ferroviaria.

Quest’ultima ha annunciato la momentanea sospensione del traffico ferroviario per il Cilento.

I problemi riguardano la tratta compresa tra Battipaglia e Sapri.

Guasto sulla linea, sospesa circolazione dei treni

“Dalle 9 la circolazione ferroviaria nella stazione di Battipaglia (linea Salerno – Battipaglia – Sapri) è sospesa per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione”, fa sapere Trenitalia.

L’intervento dei tecnici

In corso l’intervento dei tecnici di RFI per riparare il guasto e permettere la ripresa della normale circolazione dei treni.