Cilento: domani parte il Metrò del Mare

Dopo il rinvio dei giorni scorsi è pronto a partire il Metrò del Mare. Il servizio di collegamento via mare comincerà domani, 4 luglio, e permetterà di raggiungere dal Cilento il porto di Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. Tre le linee, con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento costiero ai 19 euro per raggiungere Capri. Tariffe invariate rispetto al passato. L’isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palalinuro e Acciaroli. La Costa d’Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì) mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica.

L’armatore è Alicost che da anni svolge l’attività di trasporto via mare in accordo con la Regione Campania, un servizio che si è rivelato importante e che lo sarà ancora di più in questa estate caratterizzata dall’emergenza covid considerato che molti eviteranno lunghi spostamenti o vacanze oltre confine.

Nel 2019 le linee con maggiori viaggiatori dal Cilento sono stati per la Costiera Amalfitana e Capri con Agropoli che è risultato lo scalo di partenza maggiormente utilizzato, con un incremento di quasi il 30% rispetto al passato. Il centro cilentano, però, ha mostrato poco appeal per quanto riguarda gli arrivi.

Tra le località cilentane che hanno visto il maggior afflusso di vacanzieri, ci sono Acciaroli, Pisciotta e Palinuro. Quest’anno sarà attivato dal 10 giugno anche il collegamento per le Eolie con partenza oltre che da Salerno anche da Sapri (leggi qui).

Il Metrò del mare sarebbe dovuto partire il primo luglio ma l’inadeguatezza di alcuni porti ha portato a far slittare la partenza del servizio che comincerà in questo primo weekened di luglio.